Camila Giorgi in bella mostra: il selfie di prima mattina infiamma Instagram

Camila Giorgi con i suoi scatti sul web è sempre al centro dell’attenzione, appena sveglia la tennista fa già sognare i fan

Tra le sportive italiane è certamente una delle più in vista, per bravura ma anche per bellezza e fascino che non passano certamente inosservati. Da questo punto di vista, Camila Giorgi è una vera e propria garanzia.

Stupenda al punto da essere definita da più parti ‘la Diletta Leotta del tennis’, la 31enne maceratese raccoglie costanti consensi sui social, dove è attivissima, avendo unito all’attività sportiva quella di modella. E i numeri parlano a suo favore, con un seguito sui social assai numeroso, da oltre 700 mila followers su Instagram.

In questo periodo, Camila è in ottima forma e a Roma, negli Internazionali d’Italia, sogna di ottenere grandi risultati. Al Foro Italico in passato in carriera è stata poco fortunata. Ma fortunatamente ha recuperato dal problema fisico di Madrid ed è tornata in campo. L’inizio del 2023, per lei, ha portato ottimi risultati e una risalita prepotente in classifica. Aveva iniziato l’anno intorno alla 70esima posizione del ranking, è ritornata in 35esima posizione e adesso bussa alla top 30, che ha già raggiunto più volte in carriera. La speranza è vederla esprimersi al meglio finalmente davanti al pubblico di casa e arrivare al meglio ad appuntamenti fondamentali come il Roland Garros e la stagione su erba, la sua superficie preferita, con il ritorno a Wimbledon.

Camila Giorgi suona la carica a Roma, tifosi tutti con lei: un selfie da applausi

La splendida Camila fa sognare i tifosi e continua a farlo, immancabilmente, tramite le immagini sui social, quelle che come sempre non possono lasciare indifferenti. Tra scatti e stories, la tennista marchigiana mette in scena sempre uno spettacolo da favola.

In questo scatto pubblicato sulle stories, il risveglio mattutino regala un primo piano da applausi ai fan, con un top aderente che incornicia le sue curve e una visione dell’ombelico in bella mostra che attira l’attenzione come non mai. Camila non si smentisce e la sua silhouette ricopre sempre una grande attrattiva per tutti gli ammiratori. Pronti a sostenerla da casa o sugli spalti, per andare all’assalto di altre grandi soddisfazioni in campo. Del resto, la Giorgi ci ha già abituato a grandissime imprese. Centrare il secondo torneo WTA 1000 della carriera, questa volta in Italia, dopo il trionfo a Montreal nel 2021, lo sarebbe eccome.