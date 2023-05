Icardi sbotta: la verità sui tradimenti a Wanda

La pagina di gossip tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua sempre più ad allargarsi ed è lo stesso attaccante del Galatasaray a intervenire per fare chiarezza.

Mauro Icardi parla del rapporto attuale con Wanda Nara in una situazione davvero molto confusa della loro vita privata. Dopo la cena tra la stessa soubrette argentina e l’ex marito Maxi Lopez, ora tocca a Icardi fare il punto della situazione.

Il gossip rimane sempre un punto fermo nella vita di Mauro Icardi, nonostante il cambio maglia e campionato. La relazione con Wanda Nara resta sotto i riflettori, e i due continuano a dare sempre materiale alle pagine dei rotocalchi scandalistici.

Negli ultimi giorni ha fatto molto rumore la cena tra Wanda Nara ed il suo ex marito Maxi Lopez, con quest’ultimo che ha chiarito la situazione. Non c’è alcun ritorno di fiamma tra i due. Mauro Icardi invece è dovuto intervenire proprio su quanto fatto da Wanda Nara, facendo chiarezza sul loro rapporto e su quanto avvenuto.

Icardi parla del tradimento a Wanda Nara

L’ex attaccante dell’Inter è andato nuovamente su tutte le furie, dopo le ultime indiscrezioni. Il botta e risposta tra Maurito e Moira Casan ha fatto molto scalpore con le risposte del calciatore sulle proprie arti seduttive, che, avrebbero fatto infuriare Wanda Nara. Il calciatore non brilla per discrezione o per lavare i panni in famiglia, Mauro ha affidato ai social la sua verità dichiarando anche con toni duri di non aver mai tradito Wanda Nara in questi dieci anni di rapporto insieme.

Mauro Icardi ha dichiarato: “Nessuno può parlare su di me senza avere le giuste informazioni. Sono stato con la stessa donna per dieci anni e non sono mai stato con un’altra persona. Non lo farò finché non sarò single, e ognuno può trarre le proprie conclusioni. La realtà è questa”.

Icardi difende Wanda Nara e punta il mirino contro quanti in Argentina pensano alla sua vita privata. L’attaccante è sempre più suscettibile, affermando: “Ho due attributi grandi quanto una casa, non sono mai stato infedele e non lo sarò finché avrò una relazione”. Un ennesimo capitolo tra social, gossip e tradimenti presunti che mette al centro Mauro Icardi, protagonista di una buona stagione al Galatasaray ma sicuramente lontano dagli standard cui poteva arrivare. Uno dei grandi rimpianti del calciatore è quello di non aver mostrato questa continuità in passato, con il calciatore che poteva entrare nella lista dei convocati dell’Argentina campione del mondo.