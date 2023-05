Serie A, tegola pesantissima: starà fuori 8 mesi

Brutta tegola per il difensore che ora sarà costretto a un lungo periodo di stop: si parla già di almeno otto mesi.

La Serie A nonostante abbia decretato la squadra campione, il Napoli targato Luciano Spalletti, è ancora in bilico per numerose squadre che lottano per evitare la retrocessione. La battaglia si sta facendo molto dura. La Sampdoria è forse l’unica squadra sicura di lasciare la Serie A, mentre Cremonese, Spezia e Hellas Verona hanno ancora una concreta possibilità di rimanere nella massima serie.

In questa rovente situazione non si trova invece il Bologna che, grazie al talento gestionale di Thiago Motta, si è costruito una salvezza che appare del tutto meritata. Sono ben 45 i punti collezionati dalla squadra emiliana e ciò significa che la permanenza in A è pressoché garantita. Nel frattempo l’allenatore italo-brasiliano deve fare i conti con un infortunio improvviso che parrebbe molto serio: si parla già di otto mesi di stop.

Bologna, tegola Soumaoro: otto mesi fuori

Gli emiliani arrivavano alla sfida di Empoli con meno pressione del solito. La squadra felsinea ha già raggiunto la salvezza, non ha particolari obiettivi e forse questo ha portato un pò di sufficienza al club. Agli emiliani non è bastata l’unica rete, firmata da Riccardo Orsolini a giochi ormai finiti. L’Empoli ha indirizzato il match a suo favore da inizio gara con la clamorosa autorete del centrale difensivo Lucumi. Poi le reti di Akpa-Akpro e Cambiaghi hanno chiuso i giochi a favore dei toscani.

Il Bologna oltre alla sconfitta, come detto, ha subito un infortunio abbastanza pesante, quello ai danni del difensore Adama Soumaoro, uno che con Thiago Motta è migliorato giornata dopo giornata. Il centrale francese di origini maliane ha effettuato una caduta scomposta che gli avrebbe rotto il tendine rotuleo del ginocchio destro. Queste le valutazioni a freddo, ma si aspettano le analisi più complete da parte dello staff medico del Bologna.

Quanto alle tempistiche per recuperare dall’infortunio invece già si può dire molto: Soumaoro sarà costretto a stare lontano dai campi di calcio per almeno otto mesi. Ciò significa che la società felsinea dovrà subito trovare un sostituto all’altezza durante la prossima sessione di calciomercato che partirà dal prossimo giugno. Nel frattempo, per queste ultime partite di campionato, mister Thiago Motta cercherà di sostituire il difensore francese con Posch, Bonifazi e Sosa, tutti calciatori pronti a ricoprire il ruolo di centrale difensivo.