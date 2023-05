Vestito trasparente e niente intimo: Sabrina Salerno da bollino rosso

Sabrina Salerno più esagerata che mai, la cantante manda in visibilio totale i social con una visione a dir poco illegale

E’ dagli anni Ottanta, ormai, che regala spettacolo a piene mani, con energia, classe, sensualità impareggiabili. E sembra intenzionata a non smettere mai. Sabrina Salerno è davvero una delle icone senza tempo del fascino italiano.

La cantante e showgirl si è ritagliata nel corso degli anni un posto speciale e di primissimo piano nel cuore degli ammiratori. Un autentico capolavoro senza discussioni, che a quasi quarant’anni dal debutto sulle scene la vede sulla cresta dell’onda forse più che mai.

Sabrina Salerno alla conquista dell’Europa: il tour è sempre più un trionfo assoluto

La sua presenza sul palco, e non solo, si fa sempre notare. Chiedere per informazioni non soltanto ai nostri connazionali, ma anche al grande pubblico europeo, che in queste settimane sta acclamando Sabrina per il suo lungo tour che sta regalando momenti davvero indimenticabili.

Sono mesi molto intensi per la Salerno, che sta completando una lunghissima sequenza di date in Francia, con qualche ‘sconfinamento’ in Svizzera e in Spagna. Anche al di là delle Alpi, tutti sono pazzi di lei. Palazzetti, stadi e piazze gremiti per un personaggio che mantiene intatta la propria aura intrigante e magnetica. La carta d’identità di Sabrina scrive 55 anni alla voce età, ma sembra che per lei il tempo non sia mai trascorso. E’ davvero in splendida forma e si prepara, manco a dirlo, alla solita estate in cui infiammerà il web a più non posso con scatti clamorosi.

Sabrina Salerno, la trasparenza più audace e bollente di sempre: si vede davvero tutto stavolta

Cosa che in realtà fa anche adesso. Le immagini che dal suo seguitissimo profilo Instagram (oltre un milione e 300 mila followers) ci arrivano da Bilbao, in Spagna, sono illegalità allo stato puro.

Sabrina torna nella città basca dopo 36 anni e per celebrare questa particolare ricorrenza decide di mandare fuori di testa tutta la platea con una vestaglia senza l’intimo sotto. La trasparenza è rovente, il dettaglio del lato A accende in un attimo la tentazione dello zoom e incendia la passione e la fantasia dei fan. I like e i commenti estasiati si sprecano, la Salerno colpisce ancora e questa volta manda davvero ko tutti.