Game over Di Maria: sostituto in Serie A

Angel Di Maria saluterà la Juventus in estate: l’erede del ‘Fideo’ può arrivare direttamente dalla Serie A

In casa Juventus, al di là del campo, si sta già lavorando a quella che promette di essere una sessione estiva di calciomercato davvero movimentata. I numerosi cambiamenti alla rosa della ‘Vecchia Signora’ finiranno per coinvolgere praticamente ogni zona del campo. E delle partenze illustri, una riguarderà un giocatore che è atterrato a Torino nemmeno un anno fa e che ora come ora sembrerebbe vicinissimo a dire addio.



Il rapporto tra Angel Di Maria e la Juventus non è mai stato tanto vicino alla sua chiusura. Perchè l’ultimo infortunio, che qualcuno considera ‘sospetto’ visto che il giocatore avrebbe comunicato la cosa solo dopo aver saputo di non giocare titolare a Bologna, può aver messo la parola fine tra le parti dopo una sola stagione.

Il ‘Fideo’, quando impiegato, ha davvero fatto la differenza nelle 32 apparizioni stagionali con la maglia bianconera, condite da 8 gol e 7 assist vincenti all’attivo. Nonostante ciò, l’addio a giugno quando il contratto dell’ala campione del Mondo con l’Argentina scadrà, non vi sarà margine per alcun rinnovo. E la Juventus, che intende cambiare molto dell’attuale rosa, avrebbe già messo nel mirino diversi profili per rimpiazzare il 35enne di Rosario.

Colpaccio da Firenze: scelto l’erede di Di Maria

Uno su tutti ha mostrato ottime cose in Italia e potrebbe finire in cima alla lista della dirigenza bianconera. Occhi in casa Fiorentina, dove Nicolas Gonzalez è arrivato dallo Stoccarda per quasi 25 milioni di euro due anni fa. L’esterno argentino, impiegabile su entrambe le fasce, è sotto contratto fino al 2026 con il club di Rocco Commisso. L’ex Argentinos Jrs ha segnato 9 reti e fornito 4 assist ai compagni in ben 33 presenze. Una pedina fondamentale per Italiano che lo ha aiutato a crescere nella sua seconda annata italiana.

Giocatore rapido e dal grande dribbling, dal mancino educatissimo e bravo anche nella finalizzazione. Tutte caratteristiche che a Torino ricercheranno disperatamente per colmare l’enorme vuoto lasciato da Di Maria. L’ostacolo principale sarà proprio la Fiorentina che, per il suo gioiello, non avrà la minima intenzione di fare sconti. Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic sono solo alcuni precedenti recenti che potrebbero far ben sperare: ma Commisso per lasciare partire Gonzalez potrebbe richiedere cifre al momento non alla portata della ‘Vecchia Signora’. La certezza è che Di Maria lascerà la Juventus, probabilmente per tornare a casa al Rosario Centrale: intanto la Juventus ha appena cominciato a sondare il terreno per un degno sostituto.