Il sogno è definitivamente svanito: ora si lavora sul rinnovo

Arrivano le parole che raffreddano l’entusiasmo dei tifosi: dopo una stagione stratosferica l’attuale allenatore rimarrà al suo posto.

La Serie B è sicuramente un campionato complesso dove una partita sbagliata o semplicemente sottotono può risultare pesante dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Dunque, è molto difficile fare delle previsioni in un campionato che da sempre regala al pubblico tantissime sorprese. Troviamo spesso diverse squadre, dapprima poco considerate, e poi improvvisamente in lotta per posizioni di vertice.

L’anno prossimo la serie cadetta italiana accoglierà una squadra rivelazione, autentica sorpresa che ha spiazzato tutti gli osservatori con un cammino davvero straordinario, specialmente dal punto di vista realizzativo. E invece il Catanzaro, complice l’ottimo lavoro di Vincenzo Vivarini, ha compiuto un vero e proprio capolavoro collezionando tra l’altro record su record che hanno colpito un po’ tutti gli addetti ai lavori.

Il Catanzaro si è qualificato per la Serie B con cinque giornate di anticipo e ha realizzato un autentico capolavoro. Il tecnico Vivarini è sicuramente tra i principali protagonisti di quest’annata e non finisce qui. Infatti al momento il campionato è ancora in corso, ha superato la soglia delle cento reti in una sola stagione. Numeri spaventosi, un record semplicemente mostruoso e unico non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo.

Catanzaro in B, arriva Ranieri? Il secco no della dirigenza

Il progetto del direttore generale del club calabrese Diego Foresti ha dimostrato di avere i crismi per sorprendere anche l’anno prossimo, in B. Nelle ultime settimane si era parlato del futuro del club e in particolare della panchina della squadra calabrese. Addirittura si era discusso di un clamoroso ritorno, quello di una leggenda vivente come Claudio Ranieri, ex calciatore del Catanzaro dal 1974 al 1982.

Un suo ritorno in Calabria appare come un sogno e rimarrà molto probabilmente tale. La conferma arriva proprio dal dg Foresti che, ai microfoni di Unica Tv, ha parlato del poco probabile ritorno dell’allenatore romano a Catanzaro: “Ranieri? Smentisco categoricamente. Il mister è un’istituzione a Catanzaro, ma al momento è impegnato con i playoff per la Serie A”, afferma il dg Foresti smentendo la notizia che era diventata virale nelle ultime ore.

Il dg crede nel progetto di Vivarini dopo che in questa stagione ha collezionato record su record: “Abbiamo mister Vivarini che in questa stagione ci ha permesso di salire di categoria battendo tutti i record del mondo – continua Foresti tessendo le lodi dell’attuale allenatore -, non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore“. Negli ultimi giorni si è parlato del futuro di Vivarini ma come riporta la Gazzetta dello Sport le parti sono vicine ad un accordo e presto potrebbe essere annunciato il rinnovo.