Caos Lewandowski, addio al Barcellona e nuova squadra

Robert Lewandowski potrebbe dire addio al Barcellona di Xavi nel corso della prossima sessione di calciomercato: nuovo team per il polacco

L’età sulla carta d’identità col tempo avanza e questo può rappresentare un ostacolo importante per un calciatore. Anche i migliori in assoluto devono fare i conti con l’invecchiamento, che ad un certo punto comincia ad incidere pesantemente sulle loro prestazioni in campo. Nonostante ciò, Robert Lewandowski rimane indiscutibilmente uno dei migliori centravanti al mondo. Il prossimo 21 agosto compirà 35 anni, di conseguenza non abbiamo più a che fare con una pedina nel pieno della propria carriera professionale.

Il bomber polacco dà comunque la sensazione di poter ancora giocare a grandi livelli per almeno un paio di stagioni. Accadrà, nel caso, con la maglia del Barcellona? A questa domanda, oggi, è diventato difficile rispondere. Il club catalano ha puntato molto la scorsa estate sul classe ’88, perché c’era la necessità di acquistare una punta in grado di superare ampiamente i 20 gol in una singola stagione. Nel calcio moderno questo genere di giocatore è a dir poco fondamentale per arrivare a determinati traguardi. Basti pensare, ad esempio, all’importanza che hanno e a quanto incidono Erling Haaland e Karim Benzema nell’ecosistema rispettivamente di Manchester City e Real Madrid.

L’ex Borussia Dortmund, però, sta rendendo abbastanza al di sotto delle aspettative e adesso vive un periodo abbastanza complicato. Tant’è che siamo ormai di fronte ad un vero e proprio caso, come testimonia l’ultima prestazione del centravanti contro l’Atletico Madrid. La compagine catalana è riuscita a conquistare bottino pieno di corto muso (1 a 0), avvicinandosi ancora di più al titolo della Liga. Ma al di là del risultato positivo, la prova di Lewandowski ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Barça. E il polacco continua a mostrare evidenti difficoltà da diverse settimane, a dimostrazione di come ora non sia assolutamente in forma dal punto di vista psicofisico. Ad ogni modo, va detto che l’attaccante si era reso protagonista di un ottimo inizio di stagione e, attualmente, è il capocannoniere in Spagna con 17 reti all’attivo.

Calciomercato, caso Lewandowski: può lasciare il Barcellona

Ma pesano in negativo i soli due gol siglati (più un assist) nelle ultime dieci partite del Barcellona. Un trend decisamente distante dagli standard a cui il fuoriclasse ci ha abituati nel corso della sua straordinaria carriera.

“È riuscito ad essere decisivo per una parte significativa della stagione, al momento non lo è. I suoi gol arriveranno“, ha dichiarato Xavi dopo la gara con l’Atletico. Intanto, parecchi sostenitori del Barcellona chiedono la partenza del bomber durante la prossima sessione di calciomercato. Anche perché i blaugrana stanno già lavorando per mettere in atto l’acquisto di Roberto Firmino a parametro zero, per cui si registrano alte probabilità di riuscita. Di conseguenza, non è da escludere una separazione da Lewandowski, il quale potrebbe approdare in un nuovo club sperando di ritrovare presto la serenità in campo.