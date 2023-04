Lukaku più 40 milioni: Inter, scambio con un top mondiale

Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere già stato deciso: niente Inter, l’operazione estiva all’orizzonte è clamorosa

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura del mercato estivo ma in casa Inter un nome su tutti tiene banco da tempo: quello di Romelu Lukaku. Il bomber belga ha voluto a tutti i costi il ritorno a Milano ma il suo rendimento è stato assolutamente deludente. 7 gol in 24 presenze ed una serie di prestazioni che hanno fatto storcere il naso tanto ai dirigenti nerazzurri quanto alla tifoseria. Ecco perchè il futuro di ‘Big Rom’ sarà inevitabilmente lontano dalla squadra di Simone Inzaghi.

Secondo quanto viene riportato da ‘RumoreATM’ su Twitter e ripreso poi da ‘Elgoldigital.com’, il destino di Romelu Lukaku sarebbe già segnato. Non più all’Inter: pare infatti che la dirigenza, non convinta dalle prestazioni della punta di proprietà del Chelsea, abbia deciso di accantonare definitivamente la possibilità di trattenerlo a Milano anche l’anno prossimo.

Il suo rientro a Londra pare, quindi, praticamente scontato. L’Inter avrebbe comunicato ai londinesi l’intenzione di rispedirgli il giocatore, quando la stagione si sarà conclusa. Nonostante gli altri tre anni di contratto con la società di Todd Boehly, la società inglese non intende minimamente tenersi stretto il gigante classe 1993 che sarà dunque utilizzato come pedina di scambio durante il calciomercato estivo. Un top club europeo è piombato sul calciatore, ora nerazzurro.

Il Chelsea ha già deciso: super scambio con Lukaku

Il Chelsea non ripartirà da Lampard l’anno prossimo ma il destino di Lukaku è lontano da Londra. Il club inglese, uscito dalla Champions League contro il Real Madrid, pensa ad una rivoluzione. E dalla Spagna, sono certi. L’Atletico Madrid potrebbe approfittare dell’addio all’Inter, e poi quello al Chelsea, per mettere le mani sul centravanti belga. Il calciatore potrebbe prendere il posto in rosa di Alvaro Morata, anch’egli sicuro partente in estate. Lukaku piace molto al ‘Cholo’, che si terrebbe stretto Depay come alternativa, formando un tandem d’attacco composto dal belga e Griezmann.

I dirigenti del Chelsea ed il ds dell’Atletico Madrid Berta starebbero pensando ad un clamoroso scambio. I ‘Blues’, lo scorso gennaio, hanno infatti accolto Joao Felix in prestito proprio dai ‘Colchoneros’. Lukaku viene valutato 40 milioni e per riscattare il portoghese, il cui diritto di riscatto è fissato a 80, servirà la stessa somma ma cash. Un super affare, dunque, sull’asse Londra-Madrid: Lukaku all’Atletico Madrid è molto più di una possibilità e il futuro del belga è sempre più lontano da Milano.