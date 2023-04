Inchiesta Prisma: arriva la sentenza, cambia tutto per la Juventus

La Juventus è giunta ad un punto di svolta per quanto riguarda l’inchiesta Prisma: è l’ora della sentenza si avvicina.

Vigilia di Coppa Italia per la Juventus che domani sera, a partire dalle 21:00, sfiderà un Inter ferito nella prima semifinale del torneo. Il k.o. giunto al Meazza contro la Fiorentina non ha fatto altro che far sprofondare i nerazzurri verso una nuova pesante crisi di risultati.

Al punto che ora il nome di Simone Inzaghi è più in bilico che mai. Il suo addio al club sembra ormai scontato. Molto diverso, invece, il destino del collega alla guida dei bianconeri. Massimiliano Allegri è stato bravo a mantenere il gruppo compatto dopo la penalizzazione e la Juve è ancora in lotta per un posto in Champions League.

Piazzamento minimo per la società. Poi, nei prossimi giorni, ci sarà anche la sentenza relativa all’inchiesta Prisma. Il verdetto potrebbero tuttavia stravolgere ancora una volta i piani del club e dell’intera Serie A.

Per la Juventus è l’ora della verità

Tra plusvalenze e manovre fittizie, in questo periodo i grattacapi in casa Juventus non sono mancati affatto. Ciononostante, al di là delle questioni legali che hanno colpito l’ex società con a capo Andrea Agnelli, il club è riuscito a rimanere compatto dando vita ad alcune buone prestazioni.

La Juventus non ha mollato e nemmeno mister Allegri che ora pensa solo a fare bene in questo rush finale di stagione. Oltre alla Serie A in ballo ci sono anche la coppa nazionale e l’Europa League. Dopodiché, tra qualche giorno, arriverà anche la sentenza relativa all’inchiesta Prisma e lì il quadro sarà ancora più completo.

Si va verso la sentenza: gli scenari

Non solo per la Juventus ma anche per tutte le altre realtà che lottano per le zone nobili della classifica di Serie A. Stando alle ultime sul caso raccontate dalle colonne di Tuttosport, i legali della Vecchia Signora hanno in testa un solo obiettivo: la riduzione della pena.

La data utile per conoscere la sentenza è ormai fissata per il prossimo 19 aprile. Lì si saprà se la Juventus balzerà al secondo posto in classifica, grazie alla restituzione dei 15 punti tolti in campionato, oppure se le cose rimarranno come sono.

Attenzione, però, la strada del patteggiamento è ancora viva. Qualora la strategia difensiva della Juventus dovesse vacillare, i legali del club potrebbero pensare di adottare questa nuova strategia. In quel caso si potrebbe ottenere una riduzione della pena. Non resta che attendere e vedere come si muoverà il club.