Totti-Ilary Blasi, arriva un gesto estremo: tensione alle stelle

Totti-Ilary Blasi, la coppia è davvero ai ferri corti. L’ex Capitano giallorosso e la conduttrice continuano a stuzzicarsi: cos’è successo.

Totti-Ilary Blasi, la storia infinita. I due si sono detti addio ormai da tempo, il Giudice ha anche sancito la separazione ufficialmente, ma la diatriba tra l’ormai ex coppia continua. In ballo ci sono tante cose: in primis l’affido dei figli. Legalmente è stato già stabilito, ma nella realtà gli ex coniugi litigherebbero ogni volta. Soprattutto per quel che riguarda l’educazione e il mantenimento della più piccola: Isabel.

Ilary Blasi, infatti, non avrebbe gradito che l’ex marito avrebbe già presentato alla piccola la nuova compagna. Lei, con Bastian Muller, ci è andata più cauta. A proposito del nuovo amore della conduttrice, lo sgarbo a Francesco Totti è consumato non solo sul piano legale. Oltre il danno la beffa: l’ex moglie non solo porta Totti in tribunale, ma utilizza uno dei suoi posti preferiti per far colpo.

Totti-Ilary Blasi senza remore: la stoccata della conduttrice

Bastian è a Roma, Ilary non bada a spese e lo porta a mangiare presso il ristorante “La villetta”. Un ritrovo cult per l’ex Capitano giallorosso: in quei luoghi si è consumata la storia recente fra gli ex sposi e il numero 10 per antonomasia ci ha portato gli amici nei momenti difficili e in quelli indimenticabili. Basti pensare che ci ha persino “festeggiato” – anche se non c’era niente da onorare per lui – il suo addio al calcio. Una data che Totti avrebbe voluto non arrivasse mai.

Quando i malesseri erano in campo, “La villetta” metteva le cose a posto. Non è dato sapere se Totti ci sia tornato con Noemi Bocchi, ma sicuramente ha notato come Ilary Blasi non abbia perso occasione per “cancellare il passato in maniera netta anche calpestando quelli che erano i luoghi del cuore.

Sembravano inseparabili, ma Totti e Ilary adesso non sono solo lontani, ma sembrano essere davvero perfetti estranei. Come se non si fossero mai conosciuti prima. Anzi, se le danno a colpi di ripicche, per la gioia dei giudici e legali che dovranno affrontare le prossime tappe di un addio tutt’altro che semplice. Altro che “La villetta”. Il problema è un “castello di carte” che è crollato. Il lieto fine nella loro storia non c’è stata ed i due ‘combatteranno’ nei prossimi mesi nelle sale del Tribunale italiano.