Non c’è pace per la Juve, nuove indagini in corso: comunicato UFFICIALE

La Juventus sta vivendo un momento delicato per via del caso plusvalenze, che ha visto la vecchia signora penalizzata di quindici punti.

Momento complicato per la Juventus che, oltre ad essere impegnata sul campo con la speranza di agganciare la zona Champions, è impegnata anche sul caso plusvalenze.

Il momento delicato per via del caso plusvalenze non lascia pace alla Juventus che, con un comunicato, ha annunciato l’apertura ufficiale di un nuovo fascicolo a proprio carico da parte della giustizia sportiva. Nel comunicato si apprende che la Procura federale sta svolgendo nuove indagini su fatti finora non emersi relativamente ai procedimenti già in corso.

Non c’è pace per la Juventus: nuove indagini in corso

Come detto, la procura federale sta svolgendo nuove indagini su fatti non ancora emersi relativi ai procedimenti già in corso.

Saranno mesi cruciali per la Juventus, che lunedì sarà impegnata con l’udienza preliminare del processo per l’inchiesta Prisma, mentre si attende la decisione del Consiglio di Stato relativa alla “carta Covisoc“. Il 19 aprile, invece, il Collegio di garanzia del Coni prenderà una decisione in merito al ricorso presentato dal club bianconero in merito ai 15 punti di penalizzazione. C’è attesa anche per l’apertura del processo sulla manovra stipendi, ma le nuove indagini potrebbero rallentare tutto. La cosa certa è che si prospettano mesi infuocati per la Juventus, che spera di lasciarsi tutta questa storia alle spalle nel più breve tempo possibile.