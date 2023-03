La Juve ora ci pensa: Chiesa ceduto

L’attaccante Azzurro è tormentato da guai fisici: ora la Juve riflette sulle proposte di mercato provenienti dalla Premier e non solo

Non ci siamo. Nella stagione che ha segnato il rientro dall’infortunio dopo quasi un ann di assenza, Federico Chiesa ancora non ingrana. Non parliamo tanto di prestazioni o di gol – tra l’altro arrivato nel match di Europa League contro il Friburgo – quanto di continuità dal punto di vista della condizione fisica. E dell’essere a disposizione di Allegri per un certo numero di gare consecutive.

Quest è un desiderio, un auspicio, che per ora resta un miraggio. Il figlio d’arte ha accusato diversi problemucci dal suo rientro in campo. La stessa apparzione, per soli 17′, nella vittoriosa gara di San Siro contro l’Inter sono lì a testimoniare tutto questo. Chiesa non sta ancora bene. Chiesa preoccupa. Chiesa sta facendo riflettere seriamente il club bianconero a proposito del futuro in chiave mercato.

Chiesa, altro stop: la Juve valuta la separazione

“Chiesa? Ha una tendinite. Deve mettersi un po’ a riposo“. Questa la diagnosi ‘volante’ fornita direttamente da Max Allegri nel dopo-gara di San Siro a proposito delle condizioni dell’ex Viola, uscito dal campo dopo esser subentrato a Soulé al 66′. La dirigenza bianconera, già abituata alla comprensione medica per i continui ed incredibili guai fisici sofferti da Paul Pogba, potrebbe fare dei ragionamenti differenti sul figlio d’arte. Già perchè anche il bilancio vuole la sua parte, in tutta questa storia.

Considerata l’ineluttabile necessità di fare cassa, che potrebbe diventare addirittura un obbligo qualora la Juve – per un motivo o per l’altro – non dovesse entrare in Champions League, il profilo di Chiesa potrebbe essere tra i più papabili alla cessione. Diversi club di Premier – nonchè le due grandi di Spagna, affrontatesi proprio domenica sera al Camp Nou – insistono sull’attaccante italiano. In una situazione ‘normale’ la Juve non prenderebbe nemmeno in considerazione l’idea, ma qualcosa pare stia cambiando nella nuova squadra dirigenziale della Vecchia Signora.