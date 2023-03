HIGHLIGHTS | Lykogiannis riacciuffa la Salernitana: pari di fuoco all’Arechi

La Salernitana targata mister Paulo Sousa non riesce a conquistare bottino pieno contro il Bologna: ci pensa Lykogiannis a sistemare le cose

Prosegue la 27esima giornata del campionato di Serie A. Intorno alle ore 18:00 è toccato alla Salernitana e al Bologna scendere in campo, fra le mura infuocate dello stadio Arechi, per affrontarsi faccia a faccia.

Una gara abbastanza significativa per i granata in chiave lotta salvezza, a maggior ragione considerando che ieri lo Spezia è caduto di misura sul campo del Sassuolo. La compagine campana, però, non è riuscita a battere i rossoblù guidati da Thiago Motta e prendersi tre punti che sarebbero stati preziosissimi. A sbloccare la contesa, dopo appena sette minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Pairetto, ci ha pensato Lorenzo Pirola. Risponde all’undicesimo minuto della prima frazione di gioco Lewis Ferguson, che dunque riporta quasi subito il match in equilibrio.

Serie A, Salernitana-Bologna 2-2: marcatori, classifica e highlights

Nella ripresa il copione è più o meno lo stesso. Al 64esimo il solito Boulaye Dia riporta i suoi in vantaggio, ma la rete è soltanto illusoria. Circa dieci minuti più tardi, infatti, arriva l’incornata vincente di Charalampos Lykogiannis, che trafigge Ochoa e firma il 2 a 2 finale.

Salernitana-Bologna 2-2: 7′ Pirola (S), 11′ Ferguson (B), 64′ Dia (S), 73′ Lykogiannis (B)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta* 45, Juventus** 38, Torino 37, Bologna* 37, Sassuolo* 36, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza* 34, Empoli* 28, Lecce 27, Salernitana* 27, Spezia* 24, Hellas Verona 19, Cremonese* 13, Sampdoria 12.

*Una gara in più

**15 punti di penalizzazione