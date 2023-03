“È il segreto di Pulcinella”: poi Spalletti annuncia un forfait

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del match di Champions League con l’Eintracht Francoforte

Quando si sente odore di Champions League nell’aria, tutto il resto passa in secondo piano. Domani sera toccherà al Napoli scendere in campo per affrontare l’Eintracht Francoforte al Maradona e provare a staccare il pass dei quarti di finale per rientrare nelle prime otto squadre d’Europa.

Un traguardo importante, che gli azzurri meritano sicuramente per il percorso fatto finora nella massima competizione europea. Quest’oggi, come di consueto nel giorno della vigilia, è intervenuto in conferenza stampa mister Luciano Spalletti. Per cominciare, il tecnico di Certaldo ha detto la sua su come si costruisce una grande squadra: “È il segreto di Pulcinella. Per fare grandi squadre servono grandi calciatori, impossibile che avvenga in maniera diversa. Il Napoli è stato bravo a costruire una squadra di grandi calciatori, poi è chiaro che ci vogliono anche altre qualità come l’umiltà, la disponibilità, la professionalità“.

Spalletti, a modo suo, parla già di finale: “È una grande sfiuda, può essere paragonata alla prima finale della stagione. Può determinare molto per la squadra e per il club. In caso di passaggio del turno, si andrebbe a far parte della storia di questo club. Ma non penso che diventi una pressione per la squadra“. Spazio, poi, al divieto di trasferta ai tifosi dell’Eintracht: “È un provvedimento adottato in conseguenza a ciò che è accaduto all’andata. I nostri tifosi si sono trovati in situazioni spiacevoli. Se c’è il timore che possa succedere qualcosa, è giusto intervenire. Bisogna fidarsi della qualità degli organi ufficiali e adeguarsi alle loro decisioni. Si è anche ironizzato un po’ su questo e non è corretto, perché non dipende da noi“.

Napoli, Spalletti: “Per Raspadori serve qualche altro giorno. Kim è a disposizione”

Dopodiché, l’allenatore toscano annuncia il forfait di Raspadori: “Eravamo tutti entusiasti di provare a portarlo in panchina, ma dagli esami si è visto che rischierebbe un po’. Per questo ci prendiamo qualche altro giorno, in modo da farlo guarire per bene“.

Kim, Meret e Lozano, invece, sono pienamente recuperati: “Sono a completa disposizione. Stamattina dentro l’allenamento si sentiva già la voglia di esserci, si percepiva il profumo dello stadio pieno che vedremo dal vivo domani sera“.