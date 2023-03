Allarme Juventus: esce per infortunio, le condizioni

Ancora problemi per Massimiliano Allegri: cambio nell’intervallo per infortunio, al suo posto torna in campo Leonardo Bonucci

Juventus momentamente in svantaggio all’Olimpico contro la Roma: decide al momento il gol dalla distanza di Mancini. Altri problemi per Massimiliano Allegri che ha dovuto sostituire uno dei suoi top nell’intervallo della sfida di Roma.

Problemi fisici per il terzino brasiliano della Juventus Alex Sandro, che ormai gioca nella retroguardia a tre di Allegri sul centro-sinistra. Ritorno in campo per Leonardo Bonucci che è stato fuori per tante settimane per infortunio. Molto probabilmente si tratta di un problema muscolare, che ha accusato già a partire dal minuto 30 della prima frazione di gioco. Cambiamento del terzetto difensivo per Allegri con lo spostamento di Danilo sul centro-sinistra, mentre Bremer è passato sul centro-destra.

Problemi anche in ottica futura in vista dei prossimi impegni di Europa League della compagine bianconera. L’allenatore livornese dovrà cercare così di ribaltare il risultato per poi pensare subito alla gara d’andata contro il Friburgo. Ancora un infortunio muscolare rimediato da un giocatore della Juventus: problemi a non finire per la compagine bianconera. Alex Sandro è stato costretto ad alzare bandiera bianca in una sfida di Serie A così delicata.