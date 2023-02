“Offerta importante”: Mourinho e Conceicao, doppio annuncio in tv

Mourinho e Conceicao ben presto potrebbero essere accomunati da un destino molto simile: ecco il motivo

Mourinho e Conceicao ben presto potrebbero ritrovarsi ad avere più cose in comune. La nazionalità lusitana non fa parte di queste, essendo già di per sé una caratteristica che entrambi possiedono.

Bruno Fernandes, giornalista di ‘Record’, ha parlato a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play rilasciando delle informazioni molto interessanti sulle due figure citate. Una di queste riguarda proprio la Serie A.

I temi trattati nel corso di questo intervento sono stati tanti, e tutti molto interessanti. Ma questi due in particolare meritano per forza di cose una menzione d’onore. Il primo spunto ci viene fornito riguardo Josè Mourinho, attuale tecnico della Roma.

A quanto pare verso la fine del 2022 lo Special One ha ricevuto una proposta molto interessante da parte della federazione calcistica del Portogallo. Ecco in cosa consisteva quell’offerta:

“Posso dirvi che Mourinho ha ricevuto l’offerta dalla federazione portoghese a dicembre. Non so dirvi precisamente sul futuro di Mourinho, ma siccome somiglio molto a Tiago Pinto (ride, ndr), credo che l’allenatore sarà ancora della Roma“.

Da questa ultima gag ironica i romanisti hanno tirato un bel sospiro di sollievo. Almeno per il momento, sia chiaro questo. La seconda parte dell’intervento del giornalista di Record riguarda invece Fabio Conceicao, attuale tecnico del Porto.

L’allenatore in passato ha già sfidato la Roma, e ora si ritroverà nuovamente ad affrontare un’altra italiana. Sarà il turno dei nerazzurri. A proposito della Serie A è trapelata nei giorni scorsi un’indiscrezione molto interessante: ecco di cosa si tratta.

Conceicao presto in Serie A? Farà compagnia a Mourinho

Sergio Conceicao a breve potrebbe fare compagnia a Mourinho in Serie A. L’indiscrezione è arrivata dal giornalista portoghese Bruno Fernandes, che è intervenuto nell’odierna puntata di Tv Play. Ecco cosa ha detto:

“Sicuramente l’allenatore ama l’Italia e sicuramente lo vedo ad allenare un domani nel campionato del vostro paese, non so dirvi se questo accadrà l’anno prossimo o nelle prossime stagioni“.

La sua è chiaramente una suggestione basata su conoscenze personali e dirette. Dunque non rappresenta alcuna garanzia. Tuttavia non bisogna mai dire mai, nemmeno in certi casi.