UFFICIALE Milan, ecco il primo colpo di mercato

Dopo l’arrivo a Milano e le visite mediche del calciatore, i rossoeri hanno ufficializzato il primo colpo del mercato invernale

Dopo lo sbarco a Milano e le visite mediche, finalmente è arrivata la tanto attesa ufficialità: Devis Vasquez, portiere colombiano classe ’98, è un nuovo giocatore del Milan.

Dopo le indiscrezioni sui possibili arrivi di Marco Sportiello o di Alessio Cragno alla corte di Pioli, Paolo Maldini ha rotto gl indugi assicurandosi l’estremo difensore sudamericano, che si lega ai rossoneri fino al 2026. Il colpo di mercato si giustifica con i grandi interrogativi sull’integrità fisica di Mike Maignan, vittima dei postumi di infortunio rimediato ormai a settembre che lo ha costretto a saltare anche la kermesse mondiale in Qatar.

Milan, il comunicato ufficiale su Devis Vasquez

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Devis Estiven Vásquez Llach dal Club Guaranì.

Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026“, si legge sul sito del club meneghino.

“Nato a Barranquilla (Colombia), Devis debutta in Prima Squadra nel 2021 e, in due stagioni con il Club Guaranì, colleziona 28 presenze in campionato e 3 in Coppa Libertadores.

Il portiere vestirà la maglia numero 77″, conclude la nota della società.