Milan, il ribaltone è ‘ufficiale’: “Offerta irrinunciabile”

Tiene banco in casa Milan anche il futuro di una pedina di proprietà del club rossonero: arriva l’annuncio in diretta che toglie ogni dubbio

Terminato il Mondiale qatariota, Rafael Leao si sta concedendo qualche giorno di vacanza. Un po’ di riposo, prima di tornare a disposizione di mister Stefano Pioli. Il Milan, dal canto suo, dovrà sistemare il più in fretta possibile la questione legata al rinnovo di contratto dell’attaccante.

La scadenza dell’accordo scritto è prevista per giugno 2024 e, come noto, l’ex Lille piace parecchio al Chelsea targato Graham Potter. Di conseguenza, bisogna cercare di accelerare i tempi, con Maldini e Massara che sperano in un lieto fine della telenovela. Non solo Leao però, il ‘Diavolo’ intende proseguire il rapporto anche con Ismael Bennacer, il quale presenta la medesima situazione contrattuale.

Calciomercato Milan, annuncio a Tv Play su Bennacer

Di recente, si è parlato di un cambio di procuratore messo in atto dall’algerino. A confermare l’indiscrezione ci ha pensato Damiano Coccia detto ‘Er Faina’, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play.

“Bennacer ha ufficialmente cambiato agente, passando ad Enzo Raiola – ha detto ‘Er Faina’ -. I discorsi sul rinnovo riprenderanno appena il Milan tornerà da Dubai, ma c’è tutta la volontà da parte del giocatore e del suo nuovo procuratore di proseguire il rapporto. Poi, ovviamente, un’offerta irrinunciabile verrebbe presa in considerazione“.