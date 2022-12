Ronaldo prende tempo con l’Al-Nassr: possibile ritorno di fiamma

Dopo la delusione rimediata in Qatar con il Portogallo, per Cristiano Ronaldo è tempo di pensare al futuro.

Con l’eliminazione del Portogallo per mano della sorpresa Marocco, si è concluso il mondiale di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ora deciderà cosa fare del suo futuro.

Dopo la rescissione consensuale avvenuta con il Manchester United, per via dell’intervista dove Ronaldo ha attaccato società e allenatore, è tempo di pensare al futuro per il fuoriclasse portoghese. Nonostante l’Al-Nassr abbia mostrato molto interesse, mettendo sul piatto un’offerta faraonica, il cinque volte pallone d’oro è deciso ad aspettare ancora la chiamata dalla big inglese.

Ronaldo prende tempo: aspetta offerta del Chelsea

Come detto, l’Al-Nassr ha messo sul piatto un ingaggio faraonico per il fenomeno portoghese, che, però, sembra deciso ad aspettare ancora la chiamata da Stamford Bridge.

Il Chelsea, infatti, è sempre nei pensieri di CR7, che preferirebbe rimanere in Europa per continuare a calcare i campi della Champions League e, per questo motivo, l’offerta della squadra saudita è stata messa in stand-by. Il Chelsea ha sempre mostrato interesse per il ragazzo di Madera, ma le sue richieste economiche hanno sempre rallentato una possibile trattativa. Con il passare del tempo, non è da escludere che Ronaldo pur di rimanere in Europa decida di abbassarsi l’ingaggio, mettendo cosi in condizione il Chelsea di provare ad imbastire una trattativa. Gennaio è vicino, e la speranza di Ronaldo è di definire il suo futuro nel minor tempo possibile, magari abbracciando ancora la Premier League. L’Al-Nassr aspetterà ancora, sperando che il sogno di portare il portoghese nella Lega Saudita Professionistica diventi realtà.