La Juventus blocca il talento: può arrivare già a gennaio

La Juventus blocca il difensore per giugno ma se parte Rugani potrebbe arrivare già nella finestra di gennaio

La Juventus sta vivendo un momento di grande rivoluzione dopo la fine dell’era Agnelli e le dimissioni di tutto il CdA bianconero. Il calciomercato, intanto, sta per cominciare con la sessione invernale e la Juve deve farsi trovare pronta.

La Juventus sta assistendo piacevolmente alle ottime prestazioni al Mondiale di Rabiot, Bremer, Alex Sandro e Danilo ma sta anche valutando i possibili rinforzi dal mercato e il primo intervento potrebbe arrivare proprio in difesa. Nella lista degli obiettivi ci sono diversi giovani difensori ma per un eventuale colpo a gennaio dovrebbe partire uno degli attuali difensori di Allegri. Uno di questi potrebbe essere Daniele Rugani, in scadenza a giugno 2024 e in cerca di continuità, quella che non sta trovando a Torino. Il giocatore che più ha attirato l’attenzione della ‘Vecchia Signora in quel reparto milita in Germania.

Juventus, N’Dicka primo obiettivo: occasione a gennaio se parte Rugani

Uno dei primi obiettivi è il difensore francese di origini camerunesi Evan N’Dicka, attuale calciatore dell’Eintracht Francoforte. Il classe ’99 sta avendo una grande crescita in Bundesliga e anche in Champions League dove si è confrontato con grandi avversari, dimostrando il suo valore.

N’Dicka andrà in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con l’Eintracht. La Juventus vorrebbe bloccarlo per giugno, per il grande colpo a parametro zero ma, qualora partisse Rugani nella finestra di gennaio, potrebbe aprirsi la possibilità per un assalto a N’Dicka già a gennaio. Il francese ha una valutazione di circa 25-30 milioni di euro e negli scorsi mesi aveva attirato l’attenzione anche del Milan. La Juve, però, sembra essere in vantaggio per il talento classe ’99.