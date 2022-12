Marotta torna alla Juve, c’è il ‘via libera’ nerazzurro

Il ritorno di Marotta alla Juventus non è un’opzione da scartare: arriva il via libera

La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili, a livello societario, degli ultimi anni. Dopo le dimissioni di tutto il CdA termina ufficialmente l’era Agnelli e per i bianconeri si aprirà una nuova pagina sportiva.

Col Mondiale in corso, la Juventus deve sfruttare il tempo a disposizione per riassestarsi e prepararsi non solo alla seconda parte di stagione, ma anche al mercato invernale che si aprirà a gennaio. Attualmente fare previsioni sulle future mosse della Juve è piuttosto azzardato e difficile. Lo ha sottolineato anche l’influenzar Fabio Bergomi che attraverso un tweet ha toccato alcuni temi di mercato che riguardano proprio la ‘Vecchia Signora’.

Juventus, ritorno di Marotta: “Non piangerei”

L’influencer esperto di Inter ha toccato il tema del possibile ritorno di Beppe Marotta alla Juventus. Il suo legame con John Elkann non si è mai interrotto negli anni e l’idea di inserire nuovamente Marotta all’interno della dirigenza bianconera, con un ruolo da protagonista, è qualcosa di concreto. Una notizia che non lo toccherebbe più di tanto, da tifoso nerazzurro, come si evince dal suo tweet: “Marotta alla Juve? Non piangerei, ma fare previsioni è difficile”. Poi ha proseguito:, “Da Del Piero, Conte e Milinkovic-Savic, siamo passati ad Allegri con i superpoteri e Rabiot che vuole sgommare in Premier”.

Infatti soprattutto il futuro di Rabiot appare incerto, ancor di più dopo le sue dichiarazioni rilasciate dal Qatar, dove si trova a disputare il Mondiale con la Francia. Il centrocampista bianconero ha nuovamente fatto l’occhiolino alla Premier League, sottolineando l’attrazione per il campionato inglese.