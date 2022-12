Il Mondiale scatena la concorrenza: fissato il prezzo

Il gioiello si mette in mostra nel Mondiale e adesso il suo prezzo sale: parte l’asta in Serie A e non solo

Sono tanti i giovani talenti che si stanno mettendo in mostra in questo Mondiale in Qatar. Alcuni, tra cui Bellingham, Foden, Saka, Tchouameni, Gakpo, stanno proseguendo la loro avventura nella fase a eliminazione diretta. Altri, invece, hanno concluso la loro avvenuta nella competizione.

Tra le squadre eliminate ai gironi, spicca il talento classe 2000 del Ghana, Mohammed Kudus. Il gioiello dell’Ajax ha trascinato la sua nazionale nel gruppo H del Mondiale, giocandosela a viso aperto con squadre del calibro di Portogallo e Uruguay. Kudus ha realizzato ben 2 gol in 3 partite, che hanno decretato la vittoria del Ghana contro la Corea del Sud che, però, ha superato il girone insieme al Portogallo. Il trequartista ghanese gioca anche come ala e sta facendo grandi cose anche nel campionato olandese dove ha totalizzato 5 gol in Eredivisie, 9 se si considerano le 4 reti in Champions League. Kudus ha attirato, inevitabilmente, l’attenzione della Serie A ma non solo.

Il Mondiale mette in vetrina Kudus: l’Ajax fissa il prezzo

Mohammed Kudus ha sfruttato la vetrina del Mondiale per mettersi in mostra e ha attirato l’attenzione non solo di club come Inter, Juventus e Milan, ma anche di squadre inglesi. L’attaccante ghanese è legato all’Ajax fino a giugno 2025 e il club di Amsterdam ha fissato il prezzo a 45 milioni di euro.

In Premier lo stanno monitorando soprattutto Arsenal, Manchester United, Chelsea e Newcastle. Questo sembra essere il momento più propizio per Kudus per il grande salto di qualità della sua carriera ma anche un’occasione per l’Ajax di fare una grande plusvalenza.