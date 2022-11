Caos Juventus, Allegri risponde a Elkann

Le dimissioni rassegnate ieri dai vertici della Juventus hanno sollevato un polverone e Allegri ha voluto dire la sua

John Elkann, Ad di Exor, ha rilasciato oggi una nota ufficiale per tranquillizzare l’ambiente juventino, dai tifosi, agli azionisti e passando ovviamente per gli uomini di campo.

Elkann ha ritenuto le dimissioni un atto di responsabilità per salvaguardare una società blasonata come la Juventus e ha poi speso alcune parole nei confronti di Allegri. Il mister toscano non ha tardato a rispondere, nonostante il momento non sia dei migliori.

Allegri risponde a Elkann: “Andrea e John sono figure di riferimento”

Massimiliano Allegri è finito sotto i riflettori in queste ore, più che altro perché in molti si sono interrogati sul suo prossimo futuro alla Juventus. Il tecnico non ha potuto fare a meno di rispondere alle dichiarazioni di Elkann, che lo hanno definito come “uomo di riferimento” per la società. Allegri ha controbattuto: “È sempre molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti e quindi ringrazio John Elkann per queste parole. In questi anni di lavoro, passione e risultati, ho sempre potuto contare sul supporto di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di profonda amicizia, che non si esaurirà con la fine della sua gestione. Andrea e John sono persone di riferimento per il mondo bianconero, che deve restare concentrato sul lavoro di ogni giorno, in campo, per ottenere i risultati che tutti vogliamo”.

Parole piuttosto lucide quelle di Massimiliano Allegri, che sostanzialmente ha ricambiato con affetto alle parole di Elkann. Il suo pensiero ovviamente va, come è giusto che sia, al campo e al rientro di gennaio in campionato.