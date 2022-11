Il Milan senza tregua per Leao: assalto totale

Con i campionati che sono pronti a lasciare spazio al mondiale, le società possono iniziare a programmare il mercato per il presente e per il futuro.

Il mondiale in Qatar è pronto a prendersi la scena, con i campionati che si fermeranno al termine di questa settimana. Questo lungo periodo di sosta, permetterà ai club non solo di programmare il mercato invernale, ma anche di progettare quello del futuro.

Uno dei club più attivi è il Milan, che vuole cercare calciatori in grado di rinforzare la rosa di mister Pioli, sopratutto per il futuro. Molte operazioni, però, dipenderanno anche dalle uscite, con un calciatore in particolare che ha gli occhi di mezza Europa su di se.

Mezza Europa su Leao: si inserisce il Barcellona

L’ultima squadra ad iscriversi alla corsa per il campione portoghese è il Barcellona. Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, infatti, la dirigenza blaugrana ha intenzione di seguire da vicino il ragazzo durante i mondiali. Il Barca, in questi mesi, cercherà di piazzare qualche pedina importante per poi tentare l’assalto in estate. Il Milan, però, per cedere il proprio gioiello, intende chiedere più di 100 milioni di euro. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il futuro del ragazzo sarà ancora in maglia rossonera.