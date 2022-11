La Serie A non può niente: il campione via a zero, ha scelto la squadra

Con i campionati che stanno per lasciare spazio al mondiale in Qatar, le società possono iniziare a programmare il calciomercato.

Il calciomercato, visto lo sto per i mondiali in Qatar, è pronto ad entrare finalmente nel vivo. Sono molte le squadre che sono alla ricerca di calciatori in grado di potenziare la propria rosa. Oltre agli acquisti, però, ci sono calciatori che potrebbero salutare il loro attuale club.

Uno dei calciatori che potrebbe cambiare maglia è Memphis Deapy, sempre più ai margini del Barcellona. Il calciatore, ha intenzione di cambiare aria, e intende farlo nella prossima finestra di mercato. Alcuni top club, si sono messi immediatamente sulle sue tracce.

Tottenham e Manchester United su Depay: può arrivare a gennaio

Il Tottenham di Antonio Conte e il Manchester United, sono molto vigili sulla situazione del calciatore. Il Barca ha tutta l’intenzione di cederlo, cosi come lui ha voglia di provare una nuova esperienza. La chiamata da parte della Premier League troverebbe il gradimento assoluto da parte del ragazzo, che vuole tornare a sentirsi importante. La sosta per il mondiale sarà importante per i due club inglesi, che cercheranno di imbastire una trattativa con il club spagnolo, L’avventura di Depay in blaugrana sembra essere giunta ai titoli di coda.