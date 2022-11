Highlights | Empoli-Cremonese 2-0, Cambiaghi e Parisi affondano Alvini

L’anticipo di Serie A tra Empoli e Cremonese viene vinto per 2-0 dai padroni di casa grazie ai gol di Cambiaghi e Parisi

L’ultima giornata di Serie A prima della sosta per il Mondiale si apre con l’anticipo tra Empoli e Cremonese al Castellani, vinto dai padroni di casa per 2-0. Una buona Cremonese sbatte contro Vicario, mentre la squadra di Zanetti è cinica e sfrutta gli spazi lasciati dalla squadra di Alvini.

Primo tempo in cui le due squadre si studiano e non creano molti pericoli, con gli ospiti che provano a creare qualcosa in più. Nella ripresa esce fuori l’Empoli e la storia cambia.

Empoli-Cremonese 2-0, Cambiaghi da record e Parisi la chiude

Nella ripresa Zanetti effettua la sostituzione che cambia la storia della partita. Entra in campo Nicolò Cambiaghi, al quale bastano 17 secondi per mettere a segno il gol che sblocca la partita e che porta l’Empoli avanti. La Cremonese non molla e continua a spingere per trovare il pareggio.

Prima l’Empoli va vicino al raddoppio colpendo un palo, poi nel finale Parisi ribadisce in rete il tiro di Cambiaghi respinto da Carnesecchi e fissa il punteggio sul 2-0. Un grande Vicario blocca tutte le avanzate della Cremonese, che colpisce anche un palo con Dessers. Empoli dunque che conquista i tre punti e Cremonese rimane a sette punti in classifica e zero vittorie. A breve saranno disponibili gli highlights del match.

Classifica Serie A: Napoli 38, Lazio 30, Milan 30, Juventus 28, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina, 19, Salernitana 17, Empoli* 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Monza 13, Lecce 12, Spezia, 10, Cremonese* 7, Sampdoria 6, Verona 5

*Una partita in meno