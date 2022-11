Milan, tegola last minute: Pioli rischia di perderlo

Brutte notizie per Stefano Pioli in vista dell’ultima partita del 2022 contro la Fiorentina: infortunio muscolare last minute

Il Milan è chiamato a tornare a vincere dopo il deludente pareggio contro la Cremonese nel turno infrasettimanale. I rossoneri domenica affronteranno la Fiorentina nell’ultima partita dell’anno prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

Nella rosa milanista sono diversi i giocatori infortunati da tempo, ma per Stefano Pioli le brutte notizie sembrano non essere ancora finite. Infatti un altro calciatore rossonero si è fermato oggi in allenamento e rischia di saltare il match di domenica.

Milan-Fiorentina, tegola per Pioli: si ferma Messias

Partita difficile per il Milan nell’ultima domenica di Serie A prima della sosta per il Mondiale in Qatar. I rossoneri dopo lo 0-0 contro la Cremonese dovranno cercare di tornare a vincere per non perdere ulteriore terreno rispetto al Napoli in testa alla classifica.

Le brutte notizie per Stefano Pioli ancora una volta arrivano dall’infermeria. Infatti nell’allenamento di oggi si è fermato Junior Messias. L’esterno brasiliano ha accusato un problema muscolare che lo mettere a serio rischio per la partita di domenica. La possibilità di un recupero però c’è, dunque il giocatore verrà valutato nelle prossime ore prima della partita.