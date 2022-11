ESCLUSIVO | Rinnovo Giroud: contatto Maldini-agente, la situazione

Dopo le belle stagione di Olivier Giroud in maglia rossonera, è tempo di discutere per quanto riguarda il rinnovo.

Dopo la bella stagione dello scorso anno e aver iniziato bene anche quella attuale, per Olivier Giroud è tempo di parlare di rinnovo contrattuale. La questione legata al prolungamento potrebbe subire un accelerata a breve, con uno degli agenti atteso a Milano a giorni.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatoweb.it, infatti, uno degli agenti arriverà in Italia per seguire la sfida di San Siro tra Milan e Spezia. Il bomber francese viaggia spedito verso il rinnovo contrattuale di un ulteriore stagione, e questo arrivo a Milano servirà per incontrare Maldini e accelerare chiudendo ufficialmente la questione.

Giroud tra rinnovo e mondiale: Deschamps ci pensa

Le grandi stagioni con la maglia rossonera, non sono passate inosservate anche agli occhi del tecnico francese. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, Didier Deschamps vorrebbe poter contare su di lui per il mondiale in Qatar, con l’attaccante che, ovviamente, avrebbe dato il proprio ok. Il bomber sta vivendo un momento d’oro che potrebbe portarlo oltre che al rinnovo con il Milan, anche a giocarsi il mondiale. La speranza di vederlo nella lista ufficiale per coloro che partiranno per il Qatar aumenta sempre di più. Olivier Giroud, dopo essersi preso il Milan, è pronto a riprendersi anche la sua Francia, sperando di portarla avanti al mondiale a suon di gol. Intanto i tifosi rossoneri se lo godono, sperando che il rinnovo arrivi il prima possibile.