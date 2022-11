Gosens in Premier, Marotta punta allo scambio col giovane talento

Grandi movimenti in casa nerazzurra nel mercato di gennaio: l’esterno tedesco potrebbe essere sostituito da un classe ’99

Sembrava, sulla scia di quello che accadde a Christian Eriksen con la famigerata punizone vincente in un Derby di Coppa Italia, che la stagione di Robin Gosens potesse aver visto la sua svolta col bel gol realizzato al Camp Nou. ll tedesco però, e non solo per sua responsabilità dato che Inzaghi continua ad impiegarlo un po’ a singhiozzo, ancora non riesce a trovare continuità.

Nessun, negli uffici dirigenziali di Viale della Liberazione, ha dimenticato il forte interesse che il Bayer Leverkusen aveva mostrato per l’ex Atalanta sul finire della scorsa sessione estiva di scambi. Le differenze sulla formula che avrebbe dovuto portare Gosens in Germania, complici anche i ristrettissimi tempi a disposizione per l’affare, fecero sì che la trattativa si arenò quasi sul nascere. I tedeschi avrebbero ingaggiato volentieri il loro connazionale in prestito a patto che ci fosse un semplice diritto di riscatto. I nerazzurri, dal canto loro, avrebbero voluto un obbligo di acquisto che però non trovava d’accordo i teutonici.

Gosens piace in Premier, ecco l’idea di Marotta

Indiscrezioni degli ultimi giori riferiscono di un sondaggio dell’Everton per il laterale tedesco. L’agente del calciatore in questi giorni è stato avvistato in Germania in vista di una prosecuzione dei colloqui col Leverkusen per un possibile ritorno di fiamma della società tedesca, ma la pista inglese potrebbe riservare delle piacevoli sorprese anche per l’Inter, che non ha la necessità assoluta di vendere Gosens. Ma che potrebbe approfittare della situazione per ingaggiare un degno sostituto.

Si dà il caso infatti che proprio nel club di Liverpool giochi Vitaliy Mykolenko, ex stella della Dinamo Kiev, passato all’Everton nello scorso gennaio. L’idea di Marotta è semplice. Per quanto, forse, non di semplice realizzazione: uno scambio alla pari tra Gosens e l’ucraino. La stagione dei Toffees, a dir poco deludente, potrebbe anche avere una svolta grazie all’innesto del giocatore nerazzurro, che per caratteristiche sembra perfetto per la Premier. A quel punto ci sarebbe poco spazio per il pur promettente classe ’99 di scuola Dinamo.