La Juventus ha scelto il dopo Di Maria: Spalletti ora trema

Il calciomercato è sempre nella mente dei grandi club, pronti a potenziare ulteriormente le proprie rose.

Nonostante il campionato sia ancora in corso, i dirigenti sono alla ricerca di calciatori in grado di aumentare la qualità della propria rosa. Non solo per quanto riguarda il mercato invernale, ma anche per il mercato estivo, dove le società avranno più tempo per imbastire trattative importanti.

E’ il caso della Juventus, che è alla costante ricerca di calciatori in grado di potenziare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il reparto dove i bianconeri vogliono intervenire nel prossimo mercato estivo, aggiungendo un calciatore importante, è l’attacco. Proprio per il reparto avanzato, c’è un nome che stuzzica e non poco la vecchia signora.

La Juventus punta Lozano per sostituire Di Maria

I bianconeri, infatti, sembrano virare con decisione su Lozano, in forza al Napoli. Il messicano, è stato scelto per il dopo Di Maria, tanto che la Juventus avrebbe già un’offerta pronta per il club azzurro. La cifra che la dirigenza è pronta a mettere sul piatto in estate, è di circa 30 milioni di euro. Ovviamente, per far entrare il numero 11 partenopeo, occorrerà qualche cessione, anche per alleggerire il monte ingaggi. La Juventus, però, sembra aver deciso. Hirving Lozano è il preferito per la successione del Fideo.