Riscatto impossibile: la Juve sonda l’alternativa

Bianconeri a corto di disponibilità per l’eventuale obbligo di riscatto imposto da contratto, le due clausole potrebbero giocare a favore di un piano B

Il suo arrivo alla Juventus è stato chiesto a gran voce dalla tifoseria con la speranza che potesse guarire le criticità della cintura mediana, ma finora le aspettative non sono state affatto rispettate. Complice anche il momento di magra che il club bianconero sta attraversando in campionato così come in Europa.

Leandro Paredes non può nulla, se non sperare che la situazione cambi. E all’orizzonte c’è da mettere in conto anche la possibilità di un possibile addio, nel caso in cui le due clausole sull’obbligo di riscatto dovessero decadere. La prima è legata al numero di presenze del calciatore argentino, l’altra invece dipende esclusivamente dal raggiungimento della Champions League nella prossima stagione.

Calciomercato, Paredes ancora in bianconero: ecco il piano

Al di là del suo rendimento, tuttavia, la dirigenza bianconera potrebbe sfruttare proprio il decadimento dell’obbligo – trasformandosi automaticamente in diritto di riscatto – per far sì che il calciatore resti ancora in bianconero per un’altra stagione, dietro ad una nuova operazione di prestito. Le finanze del club, infatti, non possono affatto coprire l’enorme cifra di 22 milioni di euro richiesta dal PSG.