Brilla di nuovo, Conte lo rivuole con sé: maxi offerta all’Inter

Antonio Conte non ne ha mai abbastanza. Non accetta il pareggio, non accetta di essere secondo a nessuno. Figurarsi terzo. Per la sua mentalità, vincere è l’unica cosa che conta. Uno slogan che ricorda vagamente quello della Juventus, ma con i bianconeri non ha più nulla a che fare. Almeno per il momento, poi chissà. Le sue forze sono concentrate soltanto sul Tottenham, con cui ha vissuto momenti di gloria e qualche scivolone: la favola è destinata a continuare, ma solo se si procede nella direzione che lui ha tracciato.

Per poter acciuffare Manchester City ed Arsenal, entrambe sull’onda dell’entusiasmo in Premier League, il tecnico deve profondere altri sforzi non soltanto nell’impostazione tattica ma anche chiedere una mano in più a Paratici sul mercato. La lista degli obiettivi per la prossima sessione invernale è molto lunga, ma c’è qualche nome che ha assoluta priorità sugli altri. Non soltanto Lautaro e Bastoni, ma anche Nicolò Barella. Tutti suoi grandi ex, rimastigli nel cuore dopo la grande cavalcata in Serie A di un paio di stagioni fa. Il centrocampista, fra l’altro, non aveva neppure incominciato col piede giusto questo inizio ma l’amore di Conte è tanto grande così come la fiducia che nutre per lui: infatti, poco per volta, il motorino dell’azzurro ha ripreso a funzionare a dovere.

Calciomercato, Conte rivuole Barella ma l’Inter fa muro

Barella è tornato a macinare chilometri sul campo, dando sfoggio di ogni sua qualità. I preziosismi sono dovuti soprattutto alla grande intelligenza nella gestione degli spazi, una caratteristica che serve come il pane ad Inzaghi. Senza di lui, l’Inter avrebbe un vuoto enorme a centrocampo. E per questo motivo il Tottenham avrebbe da faticare non poco per strapparlo via: servirebbe una maxi offerta in stile Chelsea–Lukaku, da almeno 80 milioni di euro. Niente sconti.