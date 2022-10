Il primo regalo di Marotta è pronto: serve una cessione

Le grandi società europee, sono alla continua ricerca di calciatori in grado di aggiungere qualità alla propria rosa.

Non c’è solo il campo ad occupare la mente delle dirigenze dei top club europei, ma anche il mercato sia invernale che estivo. Tra le squadre più attive c’è senza dubbio l’Inter, con la dirigenza che vuole regalare qualche tassello importante al tecnico piacentino Simone Inzaghi. A tal proposito, il club nerazzurro sembra aver già individuato il primo obiettivo.

Stiamo parlando di Marcus Thuram, attaccante classe 1997 di proprietà del Borussia Mönchengladbach. La società crede che il calciatore sia il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi, tanto che proverà a portarlo alla sua corte già nel mercato che partirà tra poco più di due mesi.

L’Inter ha deciso: assalto a Thuram

Stando a quanto riporta il portale fichajeas.net, Marotta sembra intenzionato ad andare fino in fondo, sopratutto perché il ragazzo potrebbe arrivare a gennaio con condizioni vantaggiose. Il suo contratto con scadenza giugno 2023, infatti, mette il Borussia Mönchengladbach nelle condizioni di non poter chiedere cifre esorbitanti per una sua cessione. La dirigenza nerazzurra punterà molto su questo fattore, cercando di portarlo a Milano con una cifra molto inferiore rispetto al reale valore del calciatore. Qualora non dovessero esserci margini si proverà a portarlo da Inzaghi in estate, anche se l’Inter sembra intenzionata a chiudere nel giro di poco tempo il suo acquisto, anticipando il suo arrivo. Il ragazzo è molto tentato dalla possibilità di giocare in un nuovo campionato e in un club importante come quello milanese. Prima di dare l’assalto definitivo a Thuram, l’Inter dovrà provare a cedere uno tra Dzeko e Correa, in modo da liberare un posto e, sopratutto, per liberarsi di un ingaggio importante. Lo stop dei campionati per via del mondiale in Qatar potrebbe rappresentare l’occasione giusta per imbastire una trattativa, cosi da regalare a mister Inzaghi il primo acquisto del nuovo anno.