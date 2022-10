L’agente a TvPlay: “Società interessate, la Serie A è prioritaria”

Le dichiarazioni dell’agente in una chiacchierata in diretta streaming su TvPlay sulle intenzioni future del proprio assistito, c’è profumo di Serie A

Con un’ampia parentesi in vista dell’incontro di Champions League di questa sera tra Inter e Viktoria Plzen, l’agente Adrian Lucan è intervenuto in diretta streaming sulla piattaforma TvPlay – per conto di ‘calciomercato.it‘ – in relazione alle mosse future del proprio assistito, il centrocampista Ales Cermak.

Cermak, sotto contratto con il club ceco, è da tempo considerato tra i possibili partenti verso le sponde del calcio italiano. Come confermato dallo stesso Lucan: “La Lazio ha seguito il giocatore in passato. Ha il contratto in scadenza a giugno ma stiamo lavorando affinché si trovi una adeguata sistemazione già da gennaio. Vedremo cosa salterà fuori, ci sono già tante società interessate. Le nostre priorità però sono due: o la Liga spagnola oppure la Serie A. Sono gli unici due campionati consoni alle sue doti tecniche”.

Quanto all’incontro di questa sera l’agente commenta così: “Spero che il tecnico del Viktoria Plzen possa schierare la sua formazione migliore. L’Inter ha bisogno di una vittoria e i primi minuti della partita saranno decisivi”