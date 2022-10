Gosens “porta” il colpo all’Inter: che sgarbo alla Juventus

In caso di partenza di Robin Gosens, l’Inter di Beppe Marotta potrebbe tuffarsi sul profilo di Alejandro Grimaldo, esterno sinistro del Benfica: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, fra pochissimi minuti, sfiderà il Viktoria Plzen in occasione della quinta giornata del gironcino di Champions League.

I nerazzurri, reduci da ben quattro punti nella doppia gara con il Barcellona, devono chiudere il discorso qualificazione contro la squadra ceca che all’andata è stata battuta dalle reti di Edin Dzeko e Denzel Dumfries in quella che era una squadra decisamente differente dalla Beneamata che abbiamo visto nell’ultimo mese. L’Inter infatti, dopo la sconfitta contro la Roma, si è rialzata e, nonostante qualche problema difensivo ancora da risolvere, ha ritrovato la via della vittoria, ma soprattutto della continuità anche nel campionato italiano di Serie A. Decisive sono state le prestazioni di carattere contro il Barcellona nelle quali si è messo in risalto anche Robin Gosens, esterno sinistro tedesco arrivato nello scorso gennaio di calciomercato. L’ex giocatore dell’Atalanta sta trovando però poco spazio con la maglia dell’Inter e potrebbe anche dire addio nella prossima finestra dei trasferimenti. Le ultimissime notizie di calciomercato sull’Inter di Simone Inzaghi e sul futuro di Robin Gosens

Calciomercato Inter, addio Gosens? Sgarbo alla Juventus

Con gli introiti dall’eventuale cessione di Robin Gosens, finito nel mirino del Leverkusen, l’Inter potrebbe tuffarsi su altri profili, magari di maggior affidabilità secondo lo staff tecnico. L’attenzione andrebbe a ricadere sul nome di Alejandro Grimaldo, esterno e top player del Benfica. Il giocatore con passaporto spagnolo è un obiettivo della Juventus che sta puntando a prenderlo a zero alla scadenza del contratto, al termine della stagione. L’Inter però vorrebbe battere la concorrenza della Vecchia Signora abbozzando un’offerta per il cartellino, in stile Eriksen nel 2020, per ottenere le prestazioni di Grimaldo.