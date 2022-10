Il Milan si infila nella lotta: nuovo attaccante dalla Liga

L’attacco del Milan si sta affidando principalmente a Olivier Giroud, oltre che alle sgroppate di Leao. In estate quindi almeno un nuovo interprete potrebbe arrivare per ampliare le scelte di Pioli. Possibile idea in Spagna

Il successo sofferto di Verona ha contribuito a dare ulteriore continuità di risultati ad un Milan voglioso di preservare il titolo di campione d’Italia conquistato lo scorso campionato. A risolverla non è stato un attaccante ma un centrocampista come Sandro Tonali a certificare l’ampio numero di soluzioni al tiro di cui dispone la compagine allenata da Stefano Pioli. Al netto di tutto è però evidente come ci si aspetti qualcosa in più dagli attaccanti in rosa con Olivier Giroud capace di andare cinque volte in gol tra coppa e campionato, ma probabilmente spompato da un minutaggio molto elevato.

A mancare per ora sono state le altre alternative offensive di Pioli: Rebic dopo il buon inizio è incappato nei soliti infortuni, così come Origi che è stato fin qui un oggetto misterioso. Caso a parte fa invece Ibrahimovic, infortunato di lungo corso. Appare dunque evidente come Maldini e soci al termine di questa annata debbano tornare in sede di calciomercato per ringiovanire e rimpolpare con almeno un nuovo elemento l’attacco milanista.

Calciomercato Milan, occhio al Villarreal per ringiovanire l’attacco: per Danjuma è sfida alla Premier

È quindi l’attacco il reparto che necessita di maggiori ritocchi per la prossima estate, alla luce anche di un Giroud che a settembre 2023 andrà per i 37 anni. L’idea giusta potrebbe spuntare anche dalla Liga dove si è finalmente sbloccato anche in campionato il talentuoso Arnaut Danjuma del quale se ne dice un gran bene. Attaccante polivalente dl Villarreal capace di giocare sia insieme ad un’altra punta che da esterno d’attacco oltre che da centravanti solitario, meno possente ma più veloce rispetto ad un 9 classico.

La doppietta nell’ultima gara di Liga lo ha risvegliato dal punto di vista realizzativo in un avvio di stagione da 7 presenze complessive con 3 reti tra campionato e Conference. Messi gli infortuni alle spalle l’olandese classe 1997 è pronto all’exploit definitivo che potrebbe anche portarlo ad un cambio di maglia estivo. Non mancano le sirene dalla Premier, tra Newcastle e Chelsea soprattutto, ma facendo un altro investimento ‘alla De Ketelaere‘ potrebbe essere lui un nome intrigante per l’attacco del Milan per età, caratteristiche e parametri di crescita. Quello di Danjuma è quindi un nome monitorare nei prossimi mesi. Valutazione alta intorno ai 40 milioni di euro.