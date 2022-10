Ha deciso, va via gratis: Inter e Juventus già allertate

Le big del nostro campionato, stanno monitorando calciatori in grado di potenziare la propria rosa.

Non c’è solamente il calcio giocato ad occupare la mente dei dirigenti dei grandi club del nostro campionato, ma anche il mercato invernale ed estivo, che servirà per cercare di rinforzare le squadre a disposizioni dei rispettivi allenatori. Inter e Juventus si sono già messe al lavoro individuando un calciatore che potrebbe far comodo a Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.

Si tratta di Ramy Bensebaini, difensore algerino in forza ai tedeschi del Borussia M’gladbach. Il calciatore classe 1995 è visionato costantemente dai due club, che potrebbero pensare di provare l’affondo per la prossima stagione, anche per un dettaglio importante che non va trascurato.

Inter e Juventus su Bensebaini: va in scadenza nel 2023

Il dettaglio importante riguarda proprio la scadenza del contratto, fissata al prossimo 30 giugno. Il calciatore, al momento, stando a quanto riporta il giornalista tedesco Florian Plettenberg, non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con il club tedesco. Per questo motivo, non è da escludere che le due società italiane possano fare un tentativo per averlo già a gennaio, ovviamente a prezzo scontato vista la scadenza. I tedeschi, per non rischiare di perderlo a zero, potrebbero decidere di anticipare la partenza del calciatore di sei mesi, in modo da provare a guadagnare qualcosa.

Inter e Juventus, dunque, ci proveranno nella sessione invernale ma, qualora i tedeschi dovessero chiedere cifre importanti, si faranno trovare pronte quando da febbraio il ragazzo potrà liberamente firmare con un nuovo club. I due grandi club del nostro campionato sono già pronti a rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione, con il primo acquisto che potrebbe arrivare dalla Bundesliga.