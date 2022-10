La grande rivale vuole Barella: scambio con l’Inter e tradimento

I nemici di sempre si fanno sotto per acquistare il cartellino del centrocampista dell’Inter, Barella, tramite scambio: possibile tradimento

È tornato l’entusiasmo in casa Inter. C’è solo una cura per uscire dai momenti più complicati: vincere, vincere e vincere. La ‘Beneamata’ ci è andata veramente molto vicina contro il Barcellona in Champions League, nel match di ritorno fra le mura maestose del Camp Nou. Davvero per un soffio, i nerazzurri non sono riusciti a conquistare tre punti pesantissimi, al contrario di quanto accaduto a San Siro.

Un’altro successo avrebbe consentito ai lombardi di chiudere subito il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Poco male comunque, perché il pareggio rappresenta ugualmente un risultato parecchio positivo, che tra l’altro va al di là delle aspettative. Così diventa ovviamente più semplice lavorare e rimanere compatti. Simone Inzaghi, a passi neanche troppo piccoli, si sta riprendendo la fiducia da parte dell’ambiente che aveva quasi smarrito, il tutto senza due uomini fondamentali come Brozovic e Lukaku. Ora testa alla Salernitana, perché c’è assolutamente bisogno di risalire la classifica, mantenendo il ritmo delle avversarie sopra. Ma tornando alla gara coi blaugrana, va senza dubbio sottolineata la prestazione messa in scena da Nicolò Barella, autore della prima rete dell’Inter. A tal proposito, attenzione al possibile intreccio di calciomercato col club catalano.

Calciomercato Inter, anche il Barcellona su Barella: scambio con Kessie

Sappiamo che il Real Madrid targato Carlo Ancelotti segue da tempo il centrocampista classe ’97. Ora, però, il Barça sembra essere intenzionato a farsi sotto per l’acquisto dell’ex Cagliari e, dunque, potremmo assistere ad un Clasico estremamente allettante. Mister Xavi necessita di una mezz’ala con le caratteristiche di Barella, poiché Busquets è ormai l’ombra di se stesso, de Jong non è ben visto dal tecnico e Kessie sta deludendo.

I blaugrana, dal canto loro, potrebbero proporre un’operazione di scambio proprio con l’ivoriano, provando a dare vita ad un tradimento visto il passato del calciatore al Milan. La valutazione di Kessie si attesta sui 25 milioni di euro: a ciò verrebbe aggiunta una sostanziosa parte cash in modo da coprire il prezzo di Barella (60 milioni). Difficile comunque che si concretizzi tale scenario, ma nel mercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo.