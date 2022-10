HIGHLIGHTS La Salernitana agguanta la vittoria all’ultimo respiro: Verona piegato

I granata tornano a vincere grazie ad un gol del loro centravanti senegalese in pieno recupero: Verona beffato

Reduce dalla brutta scoppola di Reggio Emilia, dove i granata hanno incassato una cinquina dal Sassuolo – la Salernitana rialza subito la testa andandosi a prendere i tre punti in un match fondamentale nella lotta per non retrocedere.

L’eroe di giornata è Boulaye Dia, al suo quarto gol in campionato, che in pieno recupero regala la gioia della vittoria a Davide Nicola. La formazione campana era passata in vantaggio nel primo tempo, al 18′, grazie ad un gol del ‘Pistolero’ Piatek, salvo poi farsi recuperare al 56′ da Depaoli. Quando tutto sembrava convogliare verso un pareggio, ecco la zampata del senegalese con cittadinanza francese. Nel convulso finale, espulsi Radovanovic per i locali e Ceccherini trra le fila gialloblù.

Salernitana-Verona 2-1: tabellino, classifica e highlights

SALERNITANA-VERONA 2-1

18′ Piatek, 56′ Depaoli, 94′ Dia

La classifica: Atalanta 21, Napoli 20, Milan 20, Udinese 20, Lazio 17, Roma 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza 10, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3 .

*In arrivo gli highlights del match