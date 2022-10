Esonero Pirlo, la decisione è ormai imminente

Il tecnico bresciano è sempre più in crisi nella sua avventura in Turchia. La partita di oggi sarà decisiva per il futuro

Un inizio di stagione particolarmente negativo per Andrea Pirlo. la sua avventura in Turchia, più precisamente al Karagümrük, sembra giunta ai titoli di coda dopo solo pochi mesi dal suo arrivo. Il club gli concederà un’ultima opportunità nella partita di oggi contro il Fenerbahce e, secondo i media turchi, in caso di sconfitta potrebbe esserci l’esonero immediato per il tecnico italiano.

Andrea Pirlo ha deluso tantissimo in questa prima parte di stagione, collezionando sei punti in sette giornate di campionato. Per lui è arrivata solamente una vittoria, accompagnata da tre pareggi e tre sconfitte, che costano la sedicesima posizione in campionato. Dopo aver allenato una grande squadra come la Juventus, la dirigenza turca si aspettava decisamente di più.

Andrea Pirlo sempre più in bilico: oggi partita decisiva

Come detto dai media turchi, la partita in programma oggi alle ore 19 contro il Fenerbahce, sarà decisiva per le sorti del mister. Solamente in caso di vittoria Pirlo potrebbe sperare di evitare un esonero che, ad ora, sembra sempre più vicino. Il Fenerbahce, occupa il quinto posto in classifica, rendendo la sfida per Andrea Pirlo ancora più complicata, considerando anche che sarà giocata in trasferta.

Questo è sicuramente il momento peggiore della carriera da allenatore del mister bresciano, chiamato a dare una svolta positiva a questa stagione. La dirigenza e i tifosi sembrano non aver più voglia di aspettare, chiedendo al mister di invertire immediatamente la rotta. La sensazione, però, è che oramai l’esonero possa avvenire in tempi molto brevi, forse anche nella giornata odierna in caso di risultato negativo contro il Fenerbahce. Insomma, Andrea Pirlo è chiamato a dare una risposta importante per evitare l’esonero e proseguire la propria avventura in Turchia. Una vittoria in trasferta contro una grande del calcio turco come il Fenerbahce, potrebbe dare una scossa importante sia al tecnico che ai calciatori, convincendo la società a dare un’altra possibilità al mister italiano. Per Pirlo, oramai, la partita di oggi sembra essere l’ultima spiaggia.