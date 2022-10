Assalto a Dumfries con contropartita: risposta immediata Inter

Nuovo assalto in casa Inter che arriva dalla Premier League, nel mirino c’è Denzel Dumfries: offerta la contropartita

L’Inter continua a essere una delle squadre al centro degli interessi di molti club europei. Molti giocatori nerazzurri infatti durante le sessioni di calciomercato finiscono nel mirino di diverse squadre e uno tra questi è sicuramente Denzel Dumfries. Il terzino olandese con la sua velocità è sicuramente un’arma in più nello scacchiere dell’Inter.

In questo inizio di stagione Dumfries ha giocato tutte le partite fino ad ora a disposizione, collezionando anche due gol e un assist. Ancora una volta l’olandese potrebbe essere al centro dei desideri di un club inglese, che per convincere l’Inter potrebbe mettere sul piatto una contropartita.

Calciomercato Inter, Dumfries nel mirino dello United: Wan Bissaka la contropartita

Il calciomercato inizia sin da ora a infiammarsi. Con la pausa per il Mondiale le trattative tra i club inizieranno inevitabilmente in anticipo. Ancora una volta l’Inter dovrà stare attenta agli assalti dei top club europei. Questa volta a finire nel mirino del Manchester United sarebbe Denzel Dumfries.

L’olandese è una delle armi in più sulla fascia destra per Inzaghi e i ‘Red Devils’ vorrebbero strapparlo ai nerazzurri. Per farlo vorrebbero inserire nell’affare Aaron Wan Bissaka, terzino destro che nel Manchester United non trova spazio. In questa stagione fino ad ora ha giocato infatti solo undici minuti in Premier League. La risposta dell’Inter alla proposta di inserire nell’affare Wan Bissaka sarebbe però negativa, poiché i nerazzurri vorrebbero solamente monetizzare l’eventuale uscita di Dumfries.