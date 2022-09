Spunta il nuovo Haaland: la Juventus sfida l’Inter

Caccia al grande colpo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: Juve-Inter, duello per il gioiello

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Elgolditigal.com’, sono diverse le società a caccia di colpi di spessore, soprattutto in prospettiva, in vista dei prossimi anni. In primo piano il Siviglia che, con il ds Monchi, ha già provato a mettere a segno un grande acquisto già nei mesi scorsi.

Si tratta di Andreas Schjelderup, talento del Nordsjaelland che è finito sul taccuino di diversi club europei. Considerato in patria il nuovo Haaland, il 18enne norvegese è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 e molti club sembrano intenzionati a farsi avanti nei prossimi mesi.

Colpaccio norvegese: Juve e Inter sul nuovo Haaland

A partire dal Siviglia che, tuttavia, è già stato respinto. La richiesta del Nordsjaelland, di fronte alla proposta da 4 milioni degli spagnoli, è salita a ben 20. Borussia Dortmund, Arsenal e Liverpool ci pensano, così come Inter e Juventus che programmano la firma di un grande attaccante per il prossimo anno. I nerazzurri possono rimpiazzare Lautaro Martinez, che potrebbe finire per essere sacrificato a giugno, così come la Juventus potrebbe rivoluzionare il reparto avanzato che ha fino ad ora deluso le aspettative.

In questa stagione Schjelderup ha già segnato 5 gol con 1 assist, in 10 presenze complessive con il Nordsjaelland in Superligaen. Situazione dunque in divenire, con Inter e Juventus alla finestra: il nuovo Haaland può davvero sbarcare in Serie A.

C’è la fila per il gioiello del Nordsjaelland che, a giugno, può fare il salto in una grande squadra europea.