Juventus sotto assedio: la super offerta può portare via il big

Big ridimensionato da Massimiliano Allegri: può lasciare la Juventus di fronte alla super offerta dalla Premier League

Sta per tornare in campo la Juventus di Massimiliano Allegri dopo una sosta favorevole con il rientro di diversi big. Il tecnico bianconero ha ritrovato Alex Sandro, Rabiot e Locatelli, di nuovo in gruppo nella settimana di Juve-Bologna.

“La prima risposta che mi viene in mente è che la Juve era stata pensata in un altro modo – ha dichiarato Allegri nella “chiacchierata” con Sconcerti – Con Rabiot-Paredes-Pogba a centrocampo più Locatelli a fare il primo che subentra. Di Maria e Chiesa sulle fasce, Vlahovic nel mezzo. La Juve di adesso è virtuale. Lo so che manca chi sappia inventare negli ultimi trenta metri, ma avevamo preso Pogba e Di Maria per questo. E stiamo valorizzando Miretti, il più adatto in quel ruolo tra quelli che ci sono”. Di fatto, l’allenatore ha declassato e ridimensionato Manuel Locatelli a riserva. Delle dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate e che rischiano di mettere in bilico il futuro del centrocampista della Nazionale. Su di lui potrebbero infatti piombare i ricchi club della Premier League.

Calciomercato Juve, super offerta per Locatelli

Prima del trasferimento in bianconero, l’ex Sassuolo è stato trattato anche dall’Arsenal. Oltre al possibile ritorno di fiamma dei ‘Gunners’, nelle prossime sessioni di calciomercato anche il ricchissimo Newcastle potrebbe pensare a Locatelli. In ogni caso, a prescindere dalle gerarchie di Allegri, il giocatore è ritenuto incedibile dalla Juventus e lascerà Torino solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile, da oltre 40 milioni di euro.