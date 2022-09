Juventus, Tuchel più il big: notizia ‘bomba’ dalla Spagna

Thomas Tuchel punta la panchina della big di Germania e si porta con sé un calciatore: doppia beffa per la Juventus

Il Barcellona è tornato ad essere un club di primo piano nel panorama europeo. L’arrivo di Xavi sulla panchina ha rivoluzionato il percorso dei blaugrana, grazie soprattutto all’esplosione di giovani talenti come Pedri e Gavi.

Il Barcellona si è rinforzato con acquisti di assoluto valore, da Kessié a Koundé, ma soprattutto Robert Lewandowski. Sono rimasti anche giocatori importanti che avevano molto mercato, due su tutti Memphis Depay e Ousmane Dembelé. Quest’ultimo è risultato comunque prezioso per Xavi in questo inizio di stagione e ha segnato anche due gol. Spesso, però, è chiuso da Rapinha, un calciatore per cui il Barcellona ha investito 75 milioni di euro. Ecco perché Dembelé sembra destinato a lasciare il club catalano, con tutta probabilità a fine stagione e potrebbe raggiungere un allenatore.

Tuchel va al Bayern con Dembelé: doppia beffa per la Juventus

La Juventus si è molto avvicinata a Depay ma anche da Dembelé durante l’estate. L’attaccante francese era uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza bianconera. Dembelé, però, è rimasto a Barcellona e ha prolungato fino al 2024. Le probabilità, però, che possa andar via prima sono molto alte, come sottolinea anche il sito spagnolo ‘todofichajes.com’. Una possibile destinazione del calciatore ex Borussia Dortmund potrebbe essere proprio la Bundesliga, un campionato che conosce bene. Questa volta però l’opzione sarebbe non il Dortmund ma il Bayern Monaco, attualmente guidato da Nagelsmann.

La beffe, però, per la Juventus potrebbe riguardare non soltanto Dembelé, diretto verso la Germania, ma anche l’allenatore. Thomas Tuchel, infatti, tra i candidati nella lista della Juventus per l’eventuale dopo Allegri, sembra aver puntato la panchina del Bayern Monaco. Dopo essere stato sollevato dall’incarico di manager del Chelsea, l’allenatore tedesco è a caccia di un nuovo progetto. Il club bavarese non è soddisfatto a pieno del lavoro di Nagelsmann e sta valutando concretamente Tuchel. Quest’ultimo proverebbe a portare con sé proprio Ousmane Dembelé in una nuova avventura a Monaco di Baviera. In quel caso si concretizzerebbe la doppia beffa per la Juventus.