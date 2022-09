Juventus, doppio assalto dalla Premier: operazione da 115 milioni

La Premier League all’assalto dei gioielli della Juventus: operazione da 115 milioni di euro

La Juventus è forse la squadra più deludente di questo inizio di campionato in Serie A. Anche i giocatori che avrebbero dovuto portare qualità stanno facendo fatica ad ingranare.

Uno di questi è Dusan Vlahovic che, nonostante i 4 gol realizzati fino a questo momento, è apparso piuttosto isolato, poco supportato dal resto della squadra e parecchio nervoso. Ciò nonostante rimane uno dei centravanti più ambiti in Europa e su di lui c’è l’attenzione di diversi club, uno di questi è l’Arsenal. Mikel Arteta ha già accolto un grande centravanti come Gabriel Jesus durante questa ultima sessione di mercato. ll brasiliano ha notevolmente alzato il livello dei Gunners e Vlahovic andrebbe a completare un reparto già molto forte. L’attaccante serbo, però, non è l’unico giocatore della Juventus finito nel mirino del club londinese.

L’Arsenal punta Vlahovic e Miretti: operazione da 115 milioni

Anche Fabio Miretti ha attirato l’attenzione dell’Arsenal. Il centrocampista classe 2003 ha cominciato a prendere spazio nella prima squadra verso la fine dello scorso campionato e quest’anno Allegri lo ha inserito in pianta stabile. Ad oggi è, di fatto, un titolare e una delle note più positive della stagione bianconera. Arteta sta spingendo la proprietà londinese per tentare il doppio assalto e bruciare la concorrenza. Si tratterebbe un’operazione complessiva da circa 115 milioni di euro che comprenderebbe sia Vlahovic che Miretti e che potrebbe essere difficile da rifiutare per la Juventus.