Serie A, stangata per Di Maria: squalifiche anche per Mourinho e Sarri

Arrivano i verdetti del giudice sportivo dopo l’ultima giornata di Serie A: stangata per Di Maria e squalifiche per Mourinho e Sarri

Si ferma il campionato di Serie A, così come i principali campionati europei, per gli impegni delle Nazionali. Nell’ultima giornata abbiamo assistito a partite scoppiettanti e colpi di scena, come la sconfitta della Juventus in casa del Monza, che mette sempre più in bilico la posizione di Massimiliano Allegri.

In vista della prossima giornata di campionato il giudice sportivo ha emesso il verdetto sulle squalifiche. Tegola per la Juventus e Angel Di Maria. Squalificati anche Sarri e Mourinho.

Serie A, due giornate a Di Maria: salta il big match contro il Milan

La Juventus vive un momento molto difficile in questo inizio di stagione. Solo 10 punti conquistati in campionato e zero in Champions League. A complicare le cose è arrivata la sconfitta di Monza con l’espulsione di Angel Di Maria.

Quest’oggi il giudice sportivo ha deciso di squalificare l’attaccante argentino della Juventus per due giornate. Questo significa che salterà la partita contro il Bologna e quella contro il Milan. Squalificati anche i tecnici di Roma e Lazio per una giornata. Mourinho per l’espulsione contro l’Atalanta e Sarri per somma di ammonizioni.