Juventus, scatta la rivoluzione: il grande ex alla corte di Agnelli

In attesa di capire se ci sarà un cambiamento alla guda tecnica della squadra, la Juve pensa ad un restyling in chiave dirigenziale

Dopo aver inghiottito l’ennesimo boccone amaro di questo inizio di stagione – sono arrivate due sconfitte nel giro di quattro giorni, contro Benfica e Monza – la Juve serra le fila, leccandosi le ferite in vista della ripresa del campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni, Andrea Agnelli avrebbe bloccato in prima persona l’esonero di Massimiliano Allegri: un atto che il resto della dirigenza – con Pavel Nedved in testa – avrebbe voluto compiere già prima della disastrosa trasferta di Monza. Non per questo però, il presidente resta immobile su altre questioni. In base a quanto riferito da ‘Il Giornale’ infatti, spuntano all’orizzonte altri avvicendamenti. In special modo nel ruolo di Direttore Sportivo, e non solo, del club.

Juventus, ecco l’idea Petrachi

Alla ricerca di una figura che, oltre ad occuparsi di mercato, possa fungere da tramite tra lo staff tecnico e la dirigenza del club, Agnelli avrebbe pensato a Gianluca Petrachi, ex storico Ds del Torino ma anche della Roma, come profilo adatto per iniziare l’ennesima rivoluzione dirigenziale degli ultimi anni. L’ex dirigente dei giallorossi, dopo aver interrotto bruscamente il rapporto con la società capitolina – Petrachi intentò anche una causa, poi vinta, contro il club – è alla ricerca di un nuovo incarico.

Il nativo di Lecce, particolare non trascurabile secondo i più maliziosi, è anche un grande amico personale di Antonio Conte. Non a caso uno dei nomi tornati in voga per il post-Allegri. Ecco che il cerchio si chiuderebbe. Petrachi potrebbe intanto svolgere il suo incarico per migliorare il mercato e i flussi di comunicazione alla Continassa. Poi, se davvero si dovesse scegliere la strada Conte per un clamoroso ritorno del grande ex sulla panchina bianconera, potrebbe fungere da calamita per la buona riuscita dell’affare. Le iperboli di mercato sul Conte 2.0 alla Juve sono appena cominciate.