Disastro Lazio: sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland in Europa League

Prestazione da dimenticare della Lazio che crolla in Danimarca contro il Midtjylland per 5-1

La Lazio non riesce a ripetere l’ottimo risultato della prima giornata contro il Feyenoord e perde clamorosamente per 5-1 nella seconda di Europa League contro il Midtjylland.

La squadra di Sarri prova a tenere il controllo della partita nei primi 15-20 minuti ma senza mai concretizzare. Il peso dei tanti impegni ravvicinati si fa sentire per i biancocelesti e il club danese ne approfitta, sbloccando la gara al 26′ con Victor Da Silva. Dopo appena 4 minuti i padroni di casa trovano anche il gol del raddoppio con Sory Kaba che manda ko la Lazio. La squadra di Sarri non riesce a rientrare in partita e chiude il primo tempo sotto di due reti. Nella ripresa il copione non cambia nonostante il timido squillo di Milinkovic.

La Lazio perde 5-1 contro il Midtjylland: tabellino marcatori

Nella ripresa, infatti, la partita peggiora per la Lazio e il Midtjylland trova anche il terzo gol sul calcio di rigore trasformato da Da Silva Ferreira. La Lazio rientra timidamente in partita con il gol di Milinkovic-Savic che trova un tiro insidioso dalla distanza che, però, non permette alla squadra di Sarri di ritornare in scia. Pochi minuti dopo il club danese, infatti, si conquista un altro calcio di rigore. Questa volta Provedel ipnotizza Evander ma non può nulla sulla ribattuta di Isaksen. Nel finale il club danese trova anche il 5-1 che manda definitivamente al tappeto la Lazio. Il tabellino marcatori della gara.

MIDTJYLLAND-LAZIO 5-1 (26′ Da Silva V., 30′ Kaba, 52′ Da Silva Ferreira, 57′ Milinkovic, 67′ Isaksen, 72′ Sviatchenko)