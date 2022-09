L’Inter lascia andare Calhanoglu: trovato il sostituto

Alla giusta offerta, l’Inter di Beppe Marotta potrebbe lasciar andare Hakan Calhanoglu, centrocampista turco: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri, dopo due sconfitte pesantissime contro Milan e Bayern Monaco, si sono rilanciati sabato pomeriggio a San Siro contro il Torino di Ivan Juric.

Una vittoria davvero importante per il morale, ma soprattutto per la classifica della Beneamata che, nonostante i due zero in Serie A in appena sei giornate, si trova a soli due punti dalla vetta della classifica occupata dai cugini, dal Napoli e dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’1-0 tardivo, arrivato grazie alla rete di Marcelo Brozovic su assist di Nicolò Barella, può essere un crocevia fondamentale per la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi che domani a Plzen cercherà di ottenere i primi punti della sua stagione in Champions League. Mentre Bayern e Barcellona si sfideranno, i nerazzurri cercheranno di riprendere terreno in ottica qualificazione in quello che è un girone davvero di ferro.

Salvo sorprese, nell’Inter dovrebbe scendere ancora una volta in campo Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che potrebbe finire al centro dei discorsi di calciomercato già a gennaio. L’ex giocatore del Milan, valutato poco meno di 30 milioni di euro da parte della Beneamata, ha diversi estimatori soprattutto in Premier League e alla giusta offerta l’Inter non si farebbe troppi problemi a lasciar andare il suo numero 20, protagonista nella scorsa stagione di Serie A con 8 gol e 12 assist.

Calciomercato Inter, caccia al sostituto di Calhanoglu

In caso di addio di Calhanoglu, il giocatore turco era finito nel mirino anche del Newcastle nei mesi scorsi, l’Inter dovrebbe trovare un sostituto e, in pieno stile Marotta, potrebbe pescare proprio nel campionato italiano di Serie A. Nel mirino potrebbe infatti finire Ruslan Malinovskyi, fantasista dell’Atalanta in scadenza di contratto nel 2023, che quindi può arrivare con lo sconto o addirittura a zero in estate.