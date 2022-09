Juve, la rivelazione choc: “Ha rotto con Allegri”

Società, staff tecnico e giocatori sotto accusa per una Juventus a tratti irriconoscibile anche in questa stagione

Al netto dei primi risultati maturati sul campo, lontani dall’essere quelli di una squadra solida e con obiettivi ben definiti, il giornalista Claudio Pea ha voluto dire la sua in un intervento per ‘Radio Amore Campania’.

La prima ammonizione è stata lanciata ad ampio spettro nei confronti della dirigenza bianconera, tra cui compare anche il tecnico: “La Juventus mi ha nauseato, hanno fatto una campagna acquisti assurda. Non c’è più lo spirito della vincente che la pervadeva in passato. Non li riconosco più. Di questo passo farà fatica ad arrivare quinta, altro che Scudetto. Hanno perso Marotta, uno bravo a prendere i giocatori giusti. Quanto all’indiscrezione su Giuntoli, non posso confermare: la società è ormai fossilizzata su Nedved che ha rotto con Allegri“.

Le colpe a 360 gradi: Juventus senza identità

E proprio su quest’ultimo, Pea ha aggiunto con decisione: “Si allena? Va a correre? Mi sembra uno che non abbia più voglia di fare. Coi giocatori che si ritrova poi, che guadagnano fior di milioni e sono pure rotti… La Juventus doveva esser fatta di giovani, non l’usato sicuro”.